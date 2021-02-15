Aziz Behich cezasını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor’un sol bek oyuncusu Aziz Behich cezası nedeniyle Ankaragücü maçında oynamayarak cezasını tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich cezası nedeniyle Ankaragücü maçında oynamayarak cezasını tamamladı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Aziz Behich takıma döndü. Sarı kart cezalısı olduğu için 25.haftada Kayseri'de oynanan MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyen Aziz Behich, ligin 26.haftasında deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçında takımındaki yerini alacak.