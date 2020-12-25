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Aziz Behich: "Emeklerimiz heba edilmesin"

Hes Kablo Kayserisporlu Aziz Behich, hakem hatalarından ötürü emeklerinin heba olduğunu söyledi.


Kayseri'de oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Aziz Behich, kazanmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuca gidemediklerini söyledi.


Aziz Behich, "Konyaspor karşısında kazanmayı çok istedik. Pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk. Sonrasında yine pozisyonlarımız vardı. Sadece 1 tane atamadık. Ama şunu söylemek istiyorum ki, hakem hataları yine maçın önüne geçti. Geçen hafta da aynı senaryoyu yaşadık. Emek veriyoruz. Emeklerimiz heba edilmesin. Hakemler daha dikkatli olmalı" açıklaması yaptı.

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