Aziz Ukşal Yıldızlar Taekwondo İl Seçmeleri 14-16 Haziran tarihlerinde yapılacak

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 25-30 Haziran 2019 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak Yıldızlar Türkiye Teakwondo Şampiyonasına Kayseri'den katılacak sporcuları belirlemek için il seçmeleri yapılacak.

Aziz Ukşal Yıldızlar Taekwondo İl seçmeleri 13 Haziran 2019 günü saat:17.30 Teknik toplantı, saat 18.00 da tartı olmak üzere 14-16 Haziran 2019 tarihleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Taekwondo İl Temsilcisi Ömer Özuzun, müsabakalara, 2019 yılı vizeli lisanslı sporcuların katılacağını 2019 yılı vizeli lisansı olmayan sporcular İl ve Türkiye Şampiyonasına katılamayacaklarını dile getirdi. Özuzun, “Yapılacak olan müsabakalar; Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığının 2019 Yılı Yurtiçi Faaliyetleri Talimatına uygun olarak yapılacak. Yıldız erkek ve bayanlar: En az Kırmızı Siyah (1.Gıp) ve daha yukarı kuşak derecesine sahip 2005 - 2006 ve 2007 doğum tarihli sporcular katılabilecek. Yıldız Erkeklerde 33-37-41-45-49-53-57-61-65+65 kg.ve Yıldız Kızlarda ise 29-33-37-41-44-47-51-55-59+59 kg. müsabakaları yapılacak” diye konuştu.