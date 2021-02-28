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Baba ile kız zirvede

İzmir Gençlik Spor ve İl Müdürü Murat Eskici, Erciyes Kayak Merkezi’nde kızı Ayça Eskici ile kayak keyfi yaptı.

İzmir Gençlik Spor ve İl Müdürü Murat Eskici, Erciyes Kayak Merkezi'nde kızı Ayça Eskici ile kayak keyfi yaptı.


Gençlik Spor ve İl Müdürü olarak Kayseri'ye hizmet eden ve geride kalan sene içerisinde İzmir Gençlik Spor ve İl Müdürü görevine atanan Murat Eskici memleketi Kayseri'ye geldi. Hafta sonunu Kayseri'de geçiren Murat Eskici, İzmir'den beraber geldiği gençler ile birlikte Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te hem vakit geçirdi hem de hemşehrileri ile hasret giderdi.


Murat Eskici kızı Ayça Eskici ile birlikte kayak yaparak keyifli anlar yaşadılar. Eskici ailesi bu anlarını ölümsüzleştirerek bol bol hatıra fotoğrafı çekindiler. Murat Eskici yaptığı paylaşımda, "Baba- kız kayaktayız" ifadesi kullandı.

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