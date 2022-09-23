Baba ile oğlunu öldüren sanıklara ceza yağdı

Kayseri'de akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki genci ve babasını öldüren sanıklara 37 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar F.D., A.D., U.D. ve E.D. salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar A.D., H.D. ve L.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ayrıca taraf avukatları da duruşmada yerini aldı. Tutuklu sanıklar F.D., A.D., U.D. ve E.D., yaptıkları savunmada beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar F.D., A.D., U.D. ve E.D.'ye ‘kasten öldürme' suçundan 37 yıl 6'şar ay hapis cezası verirken, tutuksuz yargılanan A.D., H.D. ve L.D.'nin ise beraatlarına kararı verildi.

İlçeye bağlı Buğdaylı Mahallesi 4221. Sokak'ta meydana gelen olayda akraba oldukları öğrenilen E.D., H.M.D. ile İbrahim A. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda E.D. ve H.L.D., yanlarındaki tabanca ile ateş açmış, İbrahim A. ile oğlu Yunus A. (20) yaralanmıştı. Sağlık ekipleri Yunus A.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan baba İbrahim A. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Olayın şüphelileri E.D. ve H.M.D. Kuzey Çevre Yolu'nda yakalanarak gözaltına alınırken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen baba İbrahim A. da hayatını kaybetmişti.