Babalar; Gününü Çocuklarıyla KUSMALL AVM'de kutladı

Anneler Günü'nü sarma yarışması ve bir dizi etkinlikle kutlayan Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma AVM'si KUMSMALL AVM, Babalar Günü'nde de çarkıfelek etkinliği gerçekleştirdi.

KUMSMALL AVM'de Çarkıfelek, Babalar Günü için döndü. Ünlü Oyuncu ve Sunucu Gaye Turgut Evin'ın sunumunu üstlendiği Çarkıfelek Yarışması AVM'nin 2. Kat etkinlik alanında yapıldı. KUMSMALL AVM'deki etkinlikte babalar çocuklarıyla yarışarak eğlenceli anlar yaşadı.

Çeşitli hediyelerin yer aldığı Çarkıfelek yarışması ve eğlence dolu anlarıyla Babalar Günü yine en güzel KUMSMALL AVM'de kutlandı.