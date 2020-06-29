Babasını korona vrüsten kaybetti, "Kimse bana bulaşmaz demesin" uyarısı yaptı

Kayseri'de beraber korona virüs tedavisi gördüğü babası İbrahim Göl'ü kaybeden Hacı Göl, "Kimse bana bulaşmaz demesin, sosyal mesafeyi koruyalım. Benim canım yandı başkasının yanmasın" uyarısında bulundu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde normalleşme süreci sonrasında Yukarı Borandere köyünde 14 Haziran tarihinde düzenlenen nişan töreni sonrasında birçok kişiye korona virüs bulaştığı tespit edildi. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonrasında 44 haneli köy karantina altına alındı.

Köyde yaşayanlardan Hacı Göl, 17 Haziran tarihinde babası İbrahim Göl'ün 40 derece ateşinin olduğunu ve sağlık ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle duyurdu.

Hacı Göl, yine sosyal medya hesabından 20 Haziran tarihinde yapılan Covid-19 testinde kendisinin de korona virüse yakalandığını duyurarak ambulanstan canlı yayın yapmıştı. Hacı Göl, 12 gün sonra Kayseri Şehir Hastanesi'nde birlikte tedavi gördüğü babası İbrahim Göl'ün korona virüsle mücadelesini kaybettiğini duyurarak, "Babam Covid 19 korona dan dolayı 12 gündür mücadele ettiği yaşamına an itibari ile yenik düşmüştür. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Lütfen bu konuyu dikkate alalım, kimse bana bulaşmaz demesin. Sosyal mesafeyi koruyalım, benim canım yandı başkasının yanmasın. Allah devletimize milletimize zeval ermesin. Elinden geleni yaptı ama olmadı" uyarısını yaptı.