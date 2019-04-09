İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Badminton Analigde Türkiye Üçüncüsü oldu

Spor Genel Müdürlüğü tarafından Denizli’de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden Kayseri erkek takımımız Türkiye üçüncüsü oldu.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından Denizli'de yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final Müsabakalarında ilimizi temsil eden Kayseri erkek takımımız Türkiye üçüncüsü oldu.


Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Final Müsabakaları 5 - 7 Nisan 2019 tarihleri arasında Denizli Hasan Güngör Spor Salonunda yapıldı.


12 kız ve 12 erkek takımından 120 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonucunda Kayseri Erkek Badminton takımımız Türkiye üçüncüsü oldu.


Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Anadolu Yıldızlar Liginde büyük bir başarı sergileyerek Türkiye üçüncüsü olan Kayseri Badminton takımımızı ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.