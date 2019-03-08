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Badminton Erkek Takımı Türkiye Finalinde

Adana’da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi(ANALİG)Badminton yarı final müsabakaları tamamlandı.

Adana'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi(ANALİG)Badminton yarı final müsabakaları tamamlandı.


İMKB Spor Salonunda 12 erkek takım, 12 bayan takımdan 144 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar oldukça çekişmeli geçti.


Gruplarında ilk ikiye kalan takımların Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandığı yarı final müsabakalarında Kayseri Badminton takımı yarıştığı C grubunda ikinci olarak finallere katılmaya hak kazandı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, yarı final müsabakalarında gösterdikleri başarılı performanslarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, Denizli'de 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında katılacakları Analig Badminton Türkiye Finallerinde başarılar diledi.

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