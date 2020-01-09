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Badminton Yıldız Kadınlar İl Birinciliği Tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Temsilciliği 2019-2020 yılı Faaliyet Programında yer alan Okullar Arası Yıldız Kadınlar İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.


Danişment Gazi Sosyal Tesislerinde yapılan İl Birinciliği birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu.


Zorlu maçlar sonucunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupaları takdim edildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, müsabakalarda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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