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Badminton'da Kayseri takıları Çeyrek Final'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan, "Anadolu Yıldızlar Ligi" (Analig) Badminton grup müsabakaları Yozgat’ta yapılan müsabakalarla sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan, "Anadolu Yıldızlar Ligi" (Analig) Badminton grup müsabakaları Yozgat'ta yapılan müsabakalarla sona erdi.


04-05 Ocak 2020 tarihleri arasında Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonunda yapılan müsabakalarda Kayseri kadın ve erkek takımları damga vurdu.


Birbirinden çekişmeli grup müsabakalarına Niğde, Kırıkkale, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Ankara, Konya ve Yozgat'tan yaklaşık 100 sporcu katıldı.


Müsabakalar sonunda kadın takımı ikinci, erkek takımı ise birinci olarak çeyrek finale yükseldiler.


Kadın ve erkek takımları 14-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına katılacaklar.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, çeyrek finale yükselen takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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