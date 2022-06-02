Bağ evinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda M.C.P.'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce M.C.P.'nin kullandığı bağ evi tespit edilerek operasyon yapıldı. Bağ evinde yapılan aramalarda 780 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek, 101 bin TL suçtan elde edilen gelir, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi. Olay ile ilgili 5 şüpheli şahsa işlem yapılırken 2 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.