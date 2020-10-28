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Bağ evinden uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bağ evinden uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi kıskıvrak yakalarken, bin 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bağ evinden uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi kıskıvrak yakalarken, bin 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.K.'nın bağ evinden uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine şahsın adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Bağ evinde yapılan aramada; 21 parça halinde satışa hazır vaziyette bin 950 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan İ.K.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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