Bağımlılık ile mücadelede bir golde sen at

Orta Anadolu Masterler Federasyonu, 'Bağımlılıkla mücadelede bir golde sen at' etkinliği kapsamında ligde oynanan Adana Güneşi-38 Kayseri Masterler maçının başlama vuruşunu kırmızı top ile başlama vuruşu gerçekleştirdi.

Masterler Ligi'nde oynanan Adana Güneşi-38 Kayseri Masterler maçı önce sinde önemli bir sosyal sorumluluk projesinin ilk adımı atıldı. Federasyon Genel Sekreteri ve aynı zamanda Adana Güneşi Kulübü'nün Başkanı Ramazan Çakır'ın planlaması ile Adana Güneşi ve 38 Kayseri Masterler arasında oynanan maçın başlangıcında yapılan basın açıklamasının ardından 'Bağımlılıkla mücadelede bir golde sen at'' kampanyası kapsamında maça kırmızı topla başlandı. Etkinliğe TÜFAD Adana Şubesi Başkanı Mehmet Sümer, TFF Adana Bölge Müdürü Akif Oflaz, Adana ASKF Başkanı Ahmet Bozan, Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, İl Hakem Kurulu Başkanı Kürşat Uçar, OAMF Başkanı Rıdvan Şirvani'ye, Kayseri 38 Masterler Başkanı Savaş Tuncer ve Kayseri 38 Masterler Kaptanı Naci Öztürk katıldı.