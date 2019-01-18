Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Vali Günaydın'ın büyük önem verdiği “Bağımlılıkla Mücadele” toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordi-nasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, adli birimler, emniyet ve jandarma teşkilatı temsilcileri, meslek örgütü temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucunun Ülkemiz, geleceğimiz ve gençliğimiz için tehlikeli boyuta geldiğinin altını çizerek mücadelenin toplumun tüm katmanları tarafından yürütülmesinin elzem olduğunu vurguladı.

Bu mücadelede bütün kurumların yapacakları çalışmalar ve gösterecekleri çabanın, başarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Günaydın, “Toplumumuzun tüm kesimleri mücadelede etkin bir şekilde rol alırsa sonuç almamız çok daha kolaylaşacaktır. Geçmiş yıllar ile karşılaştırma yaptığımızda bağımlılıkla mücadelede önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Bu yeterli değil daha üst seviyede konuyu ele alarak mücadele etmemiz gerekiyor.” dedi.

2018 yılında uyuşturucu ile mücadele konusunda ülkemizde önemli başarılar elde edildiğinin altını çizen Vali Günaydın, kurumlarımızın gerekli çalışmaları yaptıklarını ve bağımlılıkla mücadele konusunda kesinlikle taviz verilmeyeceğini belirtti.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı bilgilendirmenin ardından kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.