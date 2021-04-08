Bağlamış, 'Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' Kampanyasına destek istedi

Başkan Recep Bağlamış yaptığı açıklamada, “Ülkemiz, 1 yılı aşkın süredir yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilerini yaşamaktadır. Kovid-19 salgının en büyük etkisi küçük işletmelerde görülmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz'in araştırmasına göre ülkemizdeki KOBİ'lerin yüzde 99'u küçük işletmelerdir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz ile Visa, küçük işletmelere destek olmak amacıyla ‘Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder' kampanyasını başlatmıştır. Kampanya ile ülke genelinde tüketicilere çağrıda bulunarak herkesi ihtiyaçlarını yaşadıkları bölgedeki yerel küçük işletmelerden karşılamaya teşvik etmek amaçlanmaktadır. Küçük işletmeler, KOBİ'ler ülke ekonomimizin bel kemiği, istihdamın can damarlarıdır. Tüketiciler olarak küçük işletmelere destek olmamız, ekonominin daha hızlı toparlanmasını, küçük işletmelerin faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmelerini, tedarik ve değer zincirlerinin de tekrar sağlıklı bir şekilde işlemesini sağlayacaktır. Küçük işletmelerin sesleri hiç bitmesin, hayatlarımızdaki yerleri hiç eksilmesin istiyoruz ve tüm herkesi bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz ” diye konuştu.

Başkan Bağlamış, tüm dünyada ve Türkiye'de küçük işletmelerin pandemiyle oluşan yeni koşullar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, aynı zamanda faaliyetlerini online ortama taşıma ve dijital ödeme kabul etme zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını belirterek, "Visa tarafından gerçekleştirilen Avrupa'da KOBİ'ler araştırması, küçük işletmelerin yüzde 65'inin şirketlerinin geleceği konusunda endişelerini ortaya koyuyor. Visa'nın gerçekleştirdiği bir başka araştırmaya göre ise tüketiciler, alışverişlerini kendi mahallelerindeki küçük işletmelerden yapma çağrısını farkındalık oluşturması açısından olumlu karşılıyor ve destekliyorlar. Araştırmaya katılanlar, mahallelerindeki küçük işletme çalışanlarını arkadaş ya da aileden biri gibi görme eğiliminde olduklarını dile getirirken, bu işletmelerden alışveriş yapmanın kendilerini yaşadıkları bölgeye daha da bağladığını ifade ediyorlar" dedi.