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Bahçelievler Mahallesi'nde dere ıslahı yapılıyor

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan derenin ıslah çalışmalarına başladı.

Melikgazi Belediyesi Mimarsinan, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan derenin ıslah çalışmalarına başladı.


Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde çevreye zarar verdiğini düşündüğümüz derede ıslah çalışmasına başladık. Yapılan temizlik çalışmaları ile birlikte derelerin düzenli akışları sağlanıyor. Bununla birlikte yerleşim alanlarındaki dereler insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak hale getiriliyor. Belediyemiz yıl boyunca derelerin ve su kanallarının düzenli akışlarını sağlayarak doğayı koruyor ve Melikgazi'miz için yaşanabilir bir çevre için aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Yerleşim alanları içinde kalan derelerin ıslahı konusunda gerekli işlemler yapılacak ve ilçemize nefes aldıran alanlara dönüştürülecek. Vatandaşlarımızın güvenliğine aykırı bir alan olmaktan da çıkmış olacak. Melikgazililer için yaşanabilir bir çevre için aralıksız alt yapı ve üst yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

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