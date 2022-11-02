Bahtiyar Dolma golle tanıştı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Talasgücü Belediyespor'un orta saha oyuncusu Bahtiyar Dolma, bu sezon ilk golünü attı.

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta zirve mücadelesi veren Talasgücü Belediyespor ligin 5. haftasında evinde oynadığı maçta Suvermez Kapadokyaspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Suvermez Kapadokyaspor mücadelesinde sarı lacivertli takımın orta saha oyuncusu Bahtiyar Dolma, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 56. dakikasında attığı golle takımını öne geçiren isim olan Bahtiyar Dolma attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

Suvermez Kapadokyaspor maçında sahaya on birde başlayan 78 dakika sahada kalan Bahtiyar Dolma yerini Muhammed İbrahim Şahinkaya'ya bıraktı.