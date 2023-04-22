Bakan Akar, 4 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 21 olduğunu açıkladı

Üç terörist Zap'ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 oldu” dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, ziyaret ettiği İncesu ve Yeşil Hisar ilçelerinde halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Buralarda vatandaşlara hitap eden Akar, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı, 6 Şubat depremlerinden dolayı buruk, bir bayramın yaşandığını belirtti. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanların, valililerin ilgili kurum ve kuruluşların depremin hemen ardından süratle harekete geçtiğini hatırlattı.

Yaraların sarılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akar, ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek vatandaşın yanına, yardımına koşan Mehmetçiğin, depremin yanı sıra terörle mücadelesinin de kararlılıkla devam ettiğini aktardı. Büyük ve güçlü Türkiye için hep beraber çalıştıklarını belirten Akar, milleti layık olduğu seviyeye çıkarmak için Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri tek tek yok ederek yürümeye devam ettiklerini ifade etti.

Bakan Akar konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Irak'ın, Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçik aslanlar gibi teröristleri kazdıkları çukurlara gömdü, gömmeye devam ediyor. Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap'ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 21 oldu. İnşallah hudutlarımızın, milletimizin güvenliğini sağlayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu konuda azimli, kararlı ve buna da muktediriz.”

Kahraman Mehmetçiğin terörle mücadelede destan yazdığını vurgulayan Akar, “Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, bunlara ne verirse versinler bizi durduramayacaklar. Durmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayide önemli noktalara gelindiğini ifade eden Akar, “Çalışmalar devam ediyor. Kimseye muhtaç olmamak, ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için TSK'nın ihtiyacı olan temel malzemeleri, ihtiyaçları yerli ve milli olarak karşılamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bir koltuk için değer mi”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, “Terör örgütü PKK emperyalistlerin elinde bir araç. Türkiye'yi durdurmak için kullanılan bir araç. Biz bunu yok etmekte kararlıyız. ‘Girilemez' denilen yerlere girdik, ‘Çıkılamaz' denilen yerlere çıktık. Sonuna kadar da devam edeceğiz” dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçime yönelik de değerlendirmelerde bulunan Akar, “Çok şükür Mehmetçik teröristleri kazdıkları çukurlara gömüyor. Yaklaşan seçim bir zihniyet meselesi. Bizim yıllarca şehitler vererek elde ettiğimiz kazanımları yok etmek istiyorlar. Bu milletin ferasetinin buna müsaade etmeyeceğine inanıyoruz. Teröristler bir otobüse binmiş, yanlarına da HDP binmiş. Millet İttifakı da arkaya oturmuş hep birlikte gidiyorlar. Bu otobüse müsaade etmeyeceğiz. Bu millet buna müsaade etmez. Daha önce bizlerle beraber düşünenler, yürüyenler de maalesef bunlarla beraber hareket ediyorlar. Çok yanlış yapıyorlar. Bir koltuk için değer mi? Fikirlerinden, düşüncelerinden, tarihlerinden vazgeçiyorlar. Yazıklar olsun. Buna bu millet müsaade etmeyecek. Bu anlayışla bakacağız. Bu konuda herkesin şuurlu, şehitlerimizin kanlarına saygılı olması ve şehit ailelerinin duygularına hürmet etmesi lazım.”

Gösterilen yoğun ilgiden dolayı tekrar teşekkür eden, “Ben artık İncesuluyum” diyerek sözlerini tamamlayan Akar, daha sonra vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.

Ziyaretinin ilk anından itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Akar'a vatandaşlar, “Yiğit paşam”, “Bozkurt paşam”, “Türkiye'nin gururusun paşam” sloganlarıyla sevgisini gösterdi.

Bir vatandaş “Gadasını aldığım” diye sarıldığı Akar'a, “Son nefesimize kadar yanındayız. Son terörist bitene kadar sen oradasın, biz de son nefesine kadar yanındayız” ifadesini kullandı.

Bir başka İncesulu da “Bizim oyumuz bir soğana değil, vatana, bayrağa. Bizim oyumuz gökteki uçaklara, denizdeki gemilere, onları yapanlara, yaptıranlara. Bizim oyumuz vatan için” dedi.

İki çocuğunun asker olduğunu belirten bir kişi Akar'a, “Beni de askere al” derken, bir diğeri ise “Bir Hulusi Akar, bin Kayseri'ye yeter” diye konuştu.

Bayramlaştığı bir kız ise Akar'dan ceketinde bulunan Türk bayrağı rozetini istedi. Akar da kızı kırmayarak rozetini hediye etti.

Akar'a konvoylu karşılama

Bakan Akar daha sonra Yeşil Hisar ilçesine geçti. İlçe girişinde vatandaşlar tarafından karşılanan Akar, konvoy eşliğinde, sevgi gösterileri arasında Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Burada vatandaşlara hitap eden Akar daha sonra alanı dolduranlarla tek tek bayramlaştı.

Öte yandan, Akar, İncesu ve Yeşil Hisar ziyaretleri öncesi Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'nde düzenlenen bayramlaşma törenine de katıldı.