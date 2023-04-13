İhlas Haber Ajansı

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Bakan Akar, aile kabristanını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri 1.

Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, memleketi Kayseri'de aile kabristanını ziyaret etti.


Seçim çalışmaları çerçevesinde memleketi Kayseri'ye gelen Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi'nde seçim çalışmalarına başladı. Ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret eden Bakan Akar, asri mezarlıkta bulunan aile kabristanını da ziyaret ederek dua etti.


Bakan Akar'a kabristan ziyaretinde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

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