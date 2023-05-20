Bakan Akar: “Havaalanı turizm sezonu öncesinde açılır”

Bakan Akar, şehirde görev yapan basın mensupları ile bir araya gelerek, hem sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapımına devam edilen havaalanıyla ilgili konuşan Akar, “Ulaştırma bakanımız havaalanıyla ilgili çok ciddi destek sağladı. Bitmek üzere. Müteaahit “Haziran, Temmuz” dedi ama bu zamanda turizm sezonunun bittiğini söyledik. Bunun üzerine “turizm sezonuna yetiştireceğim” dedi. İşler kapasitesi ilk etapta 2 milyon olacak ve 6 milyona kadar çıkacak. Bunun Kayseri'mize ciddi manada bir hareket getireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri'nin 70'li yıllarını hatırlıyorum” diyen Milli Savunma Bakanı Akar, “Bu arada belediyemiz ve valiliğimiz destekleri ile paraşüt, sıcak hava balonu, kış sporlarını süratli bir şekilde geliştiriliyor. Bizim daha hızlı hareket etmek suretiyle burada yapılacak olan projeleri gerçekleştireceğiz. Ben Kayseri'nin 70'li yıllarını hatırlıyorum. O yıllarda buraya Antep'ten, Malatya'dan, Sivas'tan, diğer yerlerden tamire gelirlerdi, bir de hastalar gelirlerdi. Çok ilerdeydik, Kayseri'nin yeniden yerini bulması lazım. Erciyes Dağı'na dayanarak Kayseri'nin yeniden Orta Anadolu'daki yerini yeniden kazanması lazım. Bunun için hep beraber çalışacağız” dedi.