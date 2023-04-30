Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, Kayserililerle Piknikte Kucaklaştı

Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen piknik etkinliğinde Kayserililerle kucaklaştı.

Vatandaşlar ile buluşmayı sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mithatpaşa Kosova Parkı Piknik Etkinliği'nde Kayserili vatandaşlarla buluştu. Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, etkinliğe Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG ile geldi. Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen piknik etkinliğinde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Sayın Bakanımıza bizleri yalnız bırakmayıp, buraya teşrif ettiği için teşekkür ediyoruz” dedi. Kayserililere ‘iyi ki varsınız' diyen Büyükkılıç, “Sizler iyi ki varsınız, sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Her zaman olduğu gibi bizlere sahip çıkan, bizleri yalnız bırakmayan, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına bağlı hemşehrilerim hepinize sevgiler, saygılar sunuyor, Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da etkinlikte Kayserililere hitap ederek, terörle mücadele, savunma sanayi ve deprem afetinin ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Bakan Akar, birlik, beraberlik mesajı vererek, “Bu dostlarımızın sevineceği, düşmanlarımızın korkacağı bir yürüyüştür. Durmak yok, hep beraber yola devam. 85 milyon biriz, beraberiz. Biz bu milletin mensubu olmaktan dolayı, Kayserili olmaktan dolayı gurur ve şeref duyuyoruz. Biz milletimizin, hemşehrilerimizin ferasetine güveniyoruz. Sağ olun, var olsun. Sizleri seviyoruz, sizlere güveniyoruz” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi bando takımı ve çeşitli organizasyonlar ile ikramların yapıldığı piknik etkinliğinde, Başkan Büyükkılıç ile buluşan Erzurumlu Tahsin Dadaş isimli halk müziği sanatçısı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel hazırladığı ‘Ben gönlümü Erdoğan'a bağlarım' isimli şarkıyı seslendirdi.

Özellikle gençler olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, Kayserililerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.