Bakan Akar: “Kayserililer her zaman her konuda devletin yanında olmuşlardır”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne bağışlanan anjiografi cihazının hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Kayserililer her zaman her konuda devletin yanında olmuşlardır” dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi'ne Turkuaz Seramik tarafından bağışlanan anjiografi cihazı hizmete girdi. Düzenlenen törende konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Bildiğiniz gibi sağlık her şeyden önce geliyor. Sağlık başımıza geldiği zaman hepimiz hastane ve doktor peşinde koşuyoruz. Erciyes Üniversitesi tıp konusunda, sağlık konusunda Türkiye çapında bütün herkes tarafından bilinen, saygın ve seçkin bir yere ulaşmıştır ve bu yerini de her geçen gün geliştirmekte. Bundan dolayı emeği geçen başta rektörümüz olmak üzere bütün öğretim üyelerimize, doktorlarımıza en kalbi duygularla şükranlarımı sunuyorum. Kayserililer hamiyetperverdir, hayırseverdir ve gerçekten her konuda devletin daima yanında olmuştur. İster savunma ve güvenlik olsun, ister sağlık olsun bugüne kadar da gerçekten halkımız kendisine düşen ne varsa fazlasıyla yaptı. Bugün de içinde bulunduğumuz ortamda Özkaya ailesi gerçekten hamiyetperverliğin, hayırseverliğin örneğini göstermek üzere burada ihtiyaç olan bir konuda gerekli katkıyı sağlamışlardır. Bundan dolayı da ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Her zaman her yerde söylediğim gibi her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da hep birlikte el ele çalışmak sureti ile savunmada da, güvenlikte ve sağlık konularındaki sorunların çözülmesinde de böyle. Birlikte olduğumuz zaman bir yandan devletimiz taraftan gerekli çalışmaları yapıp, katkıları sağlayıp sorunları çözerken, diğer taraftan da fırsatı, imkanı olan hamiyetperver vatandaşlarımızın da katkıları buradaki hizmetin bir an önce gelişmesini sağlıyor. Bu da bizim için gerçekten önemli bir konudur. Hatırlayın, Kayserililerin geçmişten günümüze yaptıklarının gerçekten şanlı bir tarihi var. Dolayısıyla Özkaya ailesine ve hem de bunun öncesinde bu konuda gerekli hayrı yapan tüm göçmüşlere de Allah'tan rahmet diliyorum, yaşayanlara da şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun var olun” ifadelerini kullandı.

Yeni cihazla yılda yaklaşık 3 bin civarında işlem yapmayı planladıklarını söyleyen ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Doğan ise, “Ben kardiyoloji bölümü adına çok teşekkür ediyorum. Kalp hastalıkları toplumda çok sık görülen, insan ölümlerinin yüzde 50'sinden fazlasından sorumlu olan çok önemli bir halk sağlığı problemi ve temel tanı ve tedavi yöntemleri anjiografik yöntemlerle yapılıyor. Kliniğimizde yılda yaklaşık 6-7 bin civarında anjiografik işlem yapılıyor. Yeni cihazımızla da yılda yaklaşık 2-3 bin civarında anjiografik işlem yapmayı planlıyoruz. Özellikle bu cihazın kliniğimize kazandırılmasında çok büyük emekleri olan Turkuaz Şirketler Grubu Başkanı Abidin Özkaya ve Yusuf Özkaya ile diğer yönetim kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi.

Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya da, imkanlar ölçüsünde katkıda bulunmayı kendilerine vazife olarak bildiklerini söyleyerek, “Bugün Turkuaz Seramik tarafından üniversitemiz tıp fakültesi hastanesine bağışlanan anjiyografi cihazının açılışı için buradayız. Böyle bir hizmet için bizleri bir araya getiren rabbimize şükürler olsun. Şehrimizin ve ülkemizin en köklü bilim yuvalarından biri olan Erciyes Üniversitesi, sürekli gelişim kaydeden araştırma üniversiteleri arasında ilk 10'da yer alan, pandemi döneminde gerek verdiği hizmetlerle gerekse de aşı çalışmasıyla gurur kaynağımız ve sığınacak güvenli bir liman olmuştur. Böylesine köklü bir çınara benzeyen üniversitemize Turkuaz Seramik ailesi olarak hizmet etmeyi ve imkanlar ölçüsünde katkıda bulunmayı kendimize vazife olarak biliyoruz. Her zaman her yerde üzüntümüzde, sevincimizde yanımızda görmeye alışık olduğumuz büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarına ve değerli protokolümüze katılımlarından dolayı Turkuaz ailesi adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise “Bizler Erciyes Üniversitesi olarak başarılarımızdan söz ettiriyorsak bunların geri planında emin olun birlikte uyum içerisinde çalıştığımız yönetim olarak valim, bakanlarım, büyükşehir belediye başkanım olmak üzere herkesin katkılarının çok büyük olduğunun farkındayız. Burada yapılan hayrın biz burada gerçekten çok değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Turkuaz Seramik olarak Özkaya ailesine ben huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından Bakan Akar'a hediye takdimi yapılarak, açılış kurdelesi kesildi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, ERÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Doğan, protokol üyeleri ve hastane çalışanları katıldı.