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Bakan Akar, Millileştirilecek Malzemeler Sergisi'ni açtı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaretler için geldiği Kayseri’de, Millileştirilecek Malzemeler Sergisi’ni açtı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi ziyaretler için geldiği Kayseri'de, Millileştirilecek Malzemeler Sergisi'ni açtı.


Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Millileştirilecek Malzemeler Sergisi'ni açtı. Kayseri Ticaret Odası'nda açılan sergiyi gezen Bakan Akar, yetkililerden bilgi aldı. Burada stantları gezen Akar, "Kolay gelsin. Tebrik ediyorum. Hayırlı başarılı çalışmalar diliyorum. Çok şeyler bekliyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sergi çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekindi.


Bakan Akar'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da eşlik etti.

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