Bakan Akar öğrenciler tarafından asker selamı ile karşılandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, okumuş olduğu Kayseri Lisesinde öğrenci buluşmalarına katıldı. Etkinliğe Bakan Akar ile birlikte Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve öğrenciler katıldı. Bakan Akar'ın salona girişi anons edildiği sırada öğrenciler ayağa kalkarak Bakan Akar'ı asker selamı ile karşıladı ve Kayseri Lisesi Marşı'nı okudu. Bakan Akar da öğrencilerle birlikte marşın bir bölümünü okudu.