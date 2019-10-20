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Bakan Akar öğrenciler tarafından asker selamı ile karşılandı

Tarihi Kayseri Lisesinde öğrencilerle buluşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öğrenciler tarafından asker selamı ile karşılandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, okumuş olduğu Kayseri Lisesinde öğrenci buluşmalarına katıldı. Etkinliğe Bakan Akar ile birlikte Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve öğrenciler katıldı. Bakan Akar'ın salona girişi anons edildiği sırada öğrenciler ayağa kalkarak Bakan Akar'ı asker selamı ile karşıladı ve Kayseri Lisesi Marşı'nı okudu. Bakan Akar da öğrencilerle birlikte marşın bir bölümünü okudu.

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