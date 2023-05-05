Bakan Akar: ”Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi”

Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Bakan Akar, Kayseri Niğdeliler Derneği'nin düzenlediği “Niğdeliler Buluşması”nda, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini ifade eden Akar, seçimden sonra bunu daha da ileri götüreceklerini bildirdi. Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve onun liderliğindeki Türkiye'yi sevmeyenlerin tezvirat yaptığını bildiren Akar, “Niye? Dediklerini yapmıyoruz. Yapmayacağız. Biz sadece ülkemizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız” diye konuştu. Batıdaki gazete ve dergilerin tezviratlarına dikkati çeken Akar, “Bunlar güya gerçekleri, doğruları anlatan saygın basın kuruluşları. Şu anda biraz menfaatlerine ters olduğu için her türlü tezviratı, yalanı yapıyor, her türlü gerçek dışı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunun görülmesi lazım” açıklamasında bulundu.

Mehmetçiğin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, “Terör bitmedi, mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi” diye konuştu.