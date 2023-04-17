Bakan Akar ve Başkan Büyükkılıç'tan ilçelere çıkarma

Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret ederek, ilçe sakinleriyle buluştu.

İlçelerde dokunmadık alan bırakmayan, ilçe sakinlerinin taleplerini ve isteklerini yüz yüze dinleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte ilçe ziyaretleri yaparak, birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyor. İlk olarak Felahiye'yi ziyaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, milletvekili adayı Hüseyin Okandan ve beraberindeki heyet, ilçe sakinleri ile bir araya geldi.

İlçe sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “Felâhiye'mizin güzel insanları, bizleri her zaman geldiğimizde bağrına basan, kadirşinaslık örneği gösteren, ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine sahip çıkan, yerli ve milli anlayış içerisinde bizleri bağrına basarlar. Belediye başkanımız ile el ele, bundan sonra daha büyük hizmetlere diyorum” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Akar da “Bizleri sıcak karşılamanızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Türkiye, büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilerlemesini sürdürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de bu yürüyüş çerçevesinde Cumhurbaşkanımızın, milletinin, devletinin yanında yapması gereken ne varsa yapıyor. Bizler milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BELEDİYECİLİĞİN DUAYENİ, BELEDİYECİLİĞİN USTASI

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ise ‘belediyeciliğin duayeni, belediyeciliğin ustası' diye nitelendirdiği Başkan Büyükkılıç'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, “Sayın Milli Savunma Bakanımız, belediyeciliğin duayeni, belediyeciliğin ustası, çiçeği burnunda sayın il başkanım hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum, ilçemize hoş geldiniz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza doğalgazımız için teşekkür ediyoruz. Yine arıtma tesisimiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından maliyeti 36 milyon TL olan çalışmalar başladı, devam ediyor” diye konuştu.

ŞEHİT ERCİYES, KABRİ BAŞINDA ANILDI

Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar ile beraberindeki heyet, ayrıca 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından Tunceli Geyiksuyu'nda şehit düşen kahraman Jandarma Uzman Çavuş Bekir Erciyes'i kabri başında anarak, şehit ailesini de ziyaret edip, bir süre görüştüler.

Heyet, Felahiye ziyaretinin ardından Özvatan ilçesine geçti. Cumhur İttifakı ortağı Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ve ilçe sakinleri tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar, burada vatandaşla buluştu.

Burada ilçe sakinlerine seslenen Büyükkılıç, “Biz sizleri çok seviyoruz. Bugüne kadar vaat edip de yapmadığımız hiçbir sözümüz yok. En son bizlerden bekledikleri doğalgaz da geldi, çalışmalar hızla devam ediyor. Biz sizlerin hizmetkârıyız” derken, Bakan Akar da “Anadolu'nun merkezi Özvatan'ı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir mücadele içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Demir ise ilçenin tanıtımını yaparak, “Yüreği çok geniş, çok büyük, suyu sert, insanları mert derler ya öyle bir ilçemizdir” dedi.

“SARIOĞLAN SENİNLE GURUR DUYUYOR”

Başkan Büyükkılıç ve Bakan Akar ile beraberindeki heyet, Özvatan ilçe ziyareti sonrası yine Cumhur İttifakı olan Sarıoğlan ilçesine geçti. Burada heyet, ‘Sarıoğlan seninle gurur duyuyor', ‘Azerbaycan Fatihi Hulusi Akar' sloganları ile büyük sevgi gösterisi ile karşılandılar.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım'ın selamlama konuşmasının ardından konuşan Bakan Akar, “Buraya gelmekten çok mutluyuz. Allah birliğinizi, dirliğinizi daim etsin. Bu yürüyüşümüzde niyet hayr, akıbet hayr diyoruz” dedi.

Gençlerin ve ilçe sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Büyükkılıç, “Türkiye Yüzyılı vizyonuna hazır olan Sarıoğlanlı hemşehrilerimizi selamlayarak, gönül dolusu muhabbetlerine ortak olduk. Rabbim hepsinden razı olsun” diye konuştu.

AKKIŞLA'DA İLÇE SAKİNLERİYLE İFTAR SOFRASINDA BULUŞTULAR

Sarıoğlan ziyareti sonrası son olarak Akkışla'ya geçen heyet, burada yine ilçe sakinlerinin sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaştı.

İlçe sakinleri ile tek tek selamlaşan ve sohbet eden Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, daha sonra Akkışla Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Heyet, KAYMEK Akkışla Kadın ve Gençlik Merkezi'nde gerçekleşen programda ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Akkışla aşığı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç, hoş geldiniz' diyerek karşılandı.

İftar sofrasında vatandaşlarla buluşan Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi diyen Akkışlalı hemşehrilerimizle bir araya geldik. Akabinde rahmetin ve bereketin en güzel sofrası olan iftarımızı hep birlikte açtık. Rabbim kabul eylesin” şeklinde konuştu.