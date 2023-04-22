Bakan Akar Ve Başkan Büyükkılıç'tan STK'lara ‘bayram' ziyareti

Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Milletvekili Adayları ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Kayseri'deki sivil toplum kuruluşların birleştiği Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret ederek, bayramlarını tebrik etti.

Ramazan Bayramı vesilesiyle ziyaretler gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, istişare ile dayanışma içerisinde birlikteliği zenginleştirmeye özen ve gayret gösteriyor. Bu çerçevede bayramlaşmalara devam eden Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarete AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Milletvekili Adayları Mahmut Gürcan, Deniz Çağan ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bayramlaşma programlarımız sürüyor. Bugün Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Derneği'ni ziyaret ettik. Bayramlaştık. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsim” dedi.