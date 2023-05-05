Bakan Akar'a Büyükşehir Pikniğinde yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Dadaloğlu Parkı'nda düzenlenen piknik etkinliğine katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterisi ile karşılaştı.

Kayseri'de imar ve altyapı belediyeciliğinin ötesinde gönül belediyeciliğinin örneklerini de sergileyen Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine ara vermeksizin devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da vatandaşlar ile buluşmayı sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın teşrifleriyle gerçekleşen Dadaloğlu Parkı Piknik Etkinliği'nde Kayserili vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen piknik etkinliğinde konuşan Bakan Akar, “Biz bu milletin mensubu olmaktan, Kayserili olmaktan dolayı her zaman her yerde, daima dik durup, sizlere güvenerek, Allah'ın izniyle, hem icraatta bulunduk hem de fiiliyatta bulunduk. Desteklerinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun” dedi.

Bakan Akar, büyük ve güçlü Türkiye için tek yürek, tek yumruk olduklarına vurgu yaparak, “20 yılda büyük, güçlü, egemen, tam bağımsız Türkiye için elimizden geldiğince ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini koruyarak güçlü ve büyük Türkiye için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bu millet bölünmez bir bütün, biriz, beraberiz, tek yürek, tek yumruğuz. Hepimiz kardeşiz, inancımızla, kültürümüzle, tarihimizle, bu coğrafyanın çocukları olarak 85 milyonun bir ferdiyiz, hepimiz bu milletin, bu ülkenin şerefli birer vatandaşıyız” diye konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Elimizden geldiğince belediye başkanımız, valimiz, diğer ilgili ve yetkililerle Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, Allah sağlık, sıhhat, güç kuvvet versin, onunla birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç da birlik ve beraberlik mesajı vererek, “Biriz, beraberiz. Dadaloğlu Parkı'nda buluştuğumuz gönlü geniş kıymetli hemşehrilerimizle çok keyifli bir etkinlikte birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar ile birlikte katıldığımız etkinlikte bizleri ilgi ve sevgiyle karşılayan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi bando takımı ve Spor A.Ş. tarafından gerçekleşen çeşitli organizasyonlar ile ikramların yapıldığı piknik etkinliğinde, özellikle gençler olmak üzere vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, Kayserililerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.