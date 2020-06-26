Bakan Akar'a vatandaşlardan sevgi seli: "Allah sizlerden razı olsun"

İsmini taşıyan camide cuma namazını kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a vatandaşlar "Allah sizlerden razı olsun" diyerek yoğun ilgi gösterdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Orgeneral Hulusi Akar Camisi'nde cuma namazını kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Bakan Akar, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Bazı vatandaşlar, "Bakanım Allah kabul etsin. Allah sizlerden razı olsun" diyerek Bakan Akar ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Bakan Akar'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer de eşlik etti.