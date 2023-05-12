Bakan Akar'dan Kayseri Şeker'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Kayseri Şeker'i ziyaret etti. Kayseri Şeker çalışanlarına hitaben bir konuşma yapan Bakan Akar, Türkiye'nin terörle mücadelede ortaya koyduğu başarı ve savunma sanayi ve teknolojisinde aldığı mesafeye dikkat çekti. Bakan Akar konuşmasında Türk tarımına ve çiftçisine sağladığı katkılardan dolayı Başkan Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker'e teşekkür etti.

Bakan Akar, beraberinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Kılıç, Ak Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Milletvekili Adayları Hüseyin Okandan ve Hüseyin Cahit Özden ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretinde, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Dede, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler tarafından karşılandı.

Bakan Akar'ın, Kayseri Şeker personeline hitabı öncesinde Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Bakan Akar‘ın Kayseri Şeker'e teşriflerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek; “Çok saygıdeğer paşam bu ifadeyi özellikle seçiyorum. Çünkü Türk Ordusunun ve Türk Milletinin nezdinde değeri en yüksek olan bir ifadedir. Aynı zamanda şuandaki göreviniz nedeniyle sayın bakanım zahmet ettiniz, teşrif ettiniz, şeref verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Sizi üç sene kadar önce pandemi başlamadan makamınızda ziyaret etmiştim. Sohbetimizde; ‘Sayın Paşam siz Türk vatanını, Türk yurdunu, devletimizi, milletimizi iç ve dış düşmanlara karşı koruyorsunuz ve milli bir görev yapıyorsunuz. Bizde Kayseri Şeker olarak Türk çiftçisine sahip çıkarak, Türk çiftçisinin geçimini sağlayacak bir üretim yaparak, Onların daha fazla gelir elde etmelerini sağlayarak, bu toprakların asli sahibi Türk çiftçisine sahip çıkıyoruz. Bu manada bizde milli bir görev yapıyoruz' demiştim. Bunu hatırlatmak istedim bu vesileyle. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık. Ben inanıyorum ki Kayseri ve Türk milleti size layıkıyla sahip çıkacaktır. Dedi.

Kayseri Şeker personeline hitap eden Milli Savunma Bakanı ve Kayseri Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Türkiye'nin terörle mücadelede elde ettiği başarıya ve savunma sanayiinde kat ettiği mesafeye dikkat çekti. Türk tarımına, Türk çiftçisine katkılarından dolayı Başkan Hüseyin Akay ve Kayseri Şeker'e teşekkür eden Bakan Akar konuşmasında şu görüşlere yer verdi:

‘Her zaman, her yerde konuşmalarımızda şunu söylüyoruz; tabiki bütün sanayi dalları, üretim dalları önemli ama bir ülkenin temelinde, en temelinde dibinde tarım ve hayvancılık vardır. Tarım ve hayvancılık da başarılı olamadığımız takdirde sıkıntı yaşarız. Onun için sizin burada Kayseri Şeker olarak yaptıklarınız gerçekten çok değerli. Kayserimiz için çok değerli, vatanımız için değerli, ülkemiz için değerli. Çalışmak ve üretmek çok değerli. Maddi ve manevi olarak çok değerli. Milli olarak da çok değerli. Ülkemize, milletimize 85 milyonun geleceğine katkı sağlıyoruz. Bundan dolayı da başta Sayın Hüseyin Akay başkanım olmak üzere bütün çalışanları en içten duygularla kutluyorum. Sağ olun, var olun. Biz ne diyoruz, biz diyoruz ki; büyük ve güçlü Türkiye bunun için gerçekten elimizden geldiğince çalışmak sureti ile gayret gösteriyoruz'

Terörle mücadelenin de etkin ve başarılı bir şekilde devam ettiğine vurgu yapan Bakan Akar konuşmasını daha sonra şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadelemiz aralıksız sürüyor, endişeniz olmasın, müdahalelerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Teröristlerin etkisiz hale gelmesi için yapılması gereken ne varsa yaptık yapacağız. Bir an önce bu teröristlerden kurtulmamız lazım çünkü onlar bizim enerjimizi alıyor, paramızı pulumuzu alıyor, zamanımızı alıyor. Gençlerimizin evlatlarımızın şehit olmasına sebep oluyor. Bunlardan bizim kurtulmamız lazım. 40 yıldan beri asıl milletimizi parçalamaya musallat oldular. Bu beladan kurtulmakta kararlıyız, azimliyiz ve inşallah sizlerin de sevgisi güveni duasıyla bunları bitireceğiz, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Mehmetçik kahraman, Mehmetçik gerçekten büyük başarılar sağlıyor. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı ile gözünü budaktan esirgemeden, ülkesi için, vatanı için çok zor arazi koşulları, çok zor hava şartlarında, büyük bir mücadele verdi ve veriyor. İnşallah sonuna yaklaştık. Çöküş alametleri var, bunların elebaşları ciyak ciyak bağırıyorlar, bize yardım edin, bizi kurtarın diye. Mehmetçik kararlı azimle inşallah bu beladan ülkemizi ve milletimizi kurtaracağız. Bizim burada yaptığımız faaliyetler arasında en önemli olanlarından biri de artık bilinmesi gereken teröristlerin birbirinden farkı yok. Öyle veya böyle bunlar bir yerde, aynı yerde buluşuyorlar. Dolayısı ile biz bunlar arasında hiç ayrım yapmayız. İster YPG, ister PKK, ister FETÖ, ister PYD. Adı ne olursa olsun, hepsine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz Allah'ın izniyle sizlerin duası ile bunu başaracağız."