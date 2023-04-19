Bakan Akar'dan Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov'a Togg jesti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'a Kayseri ziyareti sırasında Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobil Togg'u tahsis etti.

Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov, dün Milli Savunma Bakanı Akar'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Milli Savunma Bakan Akar ile Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov arasında olumlu ve yapıcı ortamda gerçekleşen görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde oluşturulan tahıl girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu ve bugüne kadar 903 gemi ile 28,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkini sağlayan girişiminin aksaksız ve kesintisiz devamı için atılması gereken adımlar ele alındı.

Kubrakov'a Togg tahsis edildi

Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığına verilen “06 MSB 02” plakalı yerli ve milli otomobil Togg'u ziyaret sırasında Kubrakov'a tahsis etti. Akar, görüşmenin gerçekleştiği otelin kapısında karşıladığı Kubrakov'a bu otomobile binen ilk kişi olduğunu belirterek, “Biz daha binmedik. Nasıl, beğendiniz mi?” diye sordu. Kubrakov da Bakan Akar'a teşekkür ederek Togg'a yönelik beğenisini dile getirdi.

Otelin çevresinde bekleyen vatandaşlar da Milli Savunma Bakanı Akar ve Togg'a yoğun ilgi gösterdi.