Bakan Altun, Bünyan-Tuzhisar yolu ikinci etap çalışmalarını yerinde inceledi

Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Bünyan Belediyesi ekiplerimizin işbirliği ile yapımı planlanan Bünyan-Tuzhisar yol, kaldırım ve otopark yapım çalışmalarının ikinci etabı olan Sanayi Sitesi Kavşağı, TOKİ Kavşağı, Beyaz Evler ve Belediye Evleri bölgesinde tamamlanmak üzere olan çalışmaları yerinde inceledi.

İkinci etap çalışmalarının bir hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Altun, ''Hemşehrilerimizin konforlu, güvenli, rahat şekilde ulaşım sağlayabilmesi ve esnaflarımızın dükkanlarının önlerini ferahlatarak, Bünyan'ımıza estetik bir görünüm kazandırmak için başlattığımız ve bir hafta içerisinde tamamlanacak olan projemizle tüm Bünyan'ımıza güzel bir hizmet sağlamış olacağız. Hizmetlerimizi aralıksız sürdürerek hemşehrilerimizin güvenliğini, konforunu arttırma ve Bünyan'ımızın estetik görünümünü en iyi hale getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Çalışmaların ilçeye hayırlı olmasını dileyen Başkan Altun, Bünyan belediyesi ekiplerine verdikleri desteklerden dolayı Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.