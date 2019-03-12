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Bakan Fatih Dönmez Kayseri'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş’a giderken uğradığı Kayseri’de protokol ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'a giderken uğradığı Kayseri'de protokol ile bir araya geldi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kahramanmaraş'a ziyareti kapsamında geçtiği Kayseri'de mola verdi. Bakan Dönmez, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve protokol üyelerinin katılımıyla kahvaltı yaptı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı çekindikten sonra Kahramanmaraş'a doğru yola çıktı.

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