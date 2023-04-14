Bakan Kirişci: “Askerlerimiz nasıl yurdun bekçileriyse, çiftçilerimiz de tarım alanımızın bekçileridir”

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine, Milli Savunma Bakanı ve Kayseri 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar'ı telefonla arayarak bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Askerlerimiz nasıl yurdun bekçileriyse, çiftçilerimiz de tarım alanımızın bekçileridir” dedi.

Kayseri İl Tarım Müdürlüğünde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi çerçevesinde tohum dağıtım töreni düzenlendi. Törene; Milli Savunma Bakanı ve Kayseri 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Programda Kayseri'ye yapılacak olan Sera Organize'nin müjdesini veren Başkan Büyükkılıç, “Bizler her zaman sizlerin arkasındayız, yanınızdayız ve sizleri seviyoruz. Ülkemizin üretim merkezi olarak Kayseri'mizi görüyoruz. Bu alanda gayretli çalışmalarından dolayı değerli il müdürümüze teşekkür ediyoruz. Sizlerle birlikte olmak bizler için her zaman onurdur. Bir de müjdemiz var. 1 milyon 247 bin metrekare Sera Organizemiz onaylandı. Bunun da müjdesini veriyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun, inşallah Kayseri'yi seracılığın da merkezi yapacağız” dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de, “Geçen sene de söylemiştim, bu törenleri ne kadar çok yaparsak, çiftçi olarak o kadar çok tohum alacağımız anlamına geliyor. Bugün burada nadas alanlarının daraltılması ile ilgili aspir, nohut, kuru fasulye, sorgum - sudan otu tohumu yem bitkisi ve mercimek tohumu dağıtım törenindeyiz. Bakanlığımız 70 ton nohut tohumu projesini uygun görmüş, ödeneğini vermiş ve Kayseri'ye göndermiş. Bu konuda en başta Türk çiftçisine hizmet veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza ben çiftçiler adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin tarım açısından Türkiye'nin önemli topraklarına sahip olduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de, “Bu verimli topraklarda üretimin devamlılığı ve şehrimizin refahı için il müdürlüğümüz tarafından birçok proje uygulandı ve uygulanmaya da devam edecek. Bu sadece il müdürlüğümüzün değil, büyükşehir belediyemizin de yapmış olduğu projelerde birbirini tamamlayan ve birbirini yükselten projeler şeklinde hayata geçiriliyor. Özellikle nadasa bırakılan ve tarıma elverişli olduğu halde kullanılmayan alanların üretime kazandırılması, bu sahalarda üstün verim özelliklerine sahip projemize uygun sertifikalı çeşit ve türlerin ulaştırılması, su kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve korunması bakanlığımızın öncelikleri arasında yer almakta ve bu yönde de TAKE Projeleri yürütülmektedir. Şehrimiz aspirde 2020 yılında 5 bin 268 dekar ekim alanı ve 734 ton üretim ile ülke sıralamasında yüzde 3.44'lük paya sahip iken, 2022 yılında bu alan 78 bin 185 dekara ve 734 ton olan üretimimiz 8 bin 234 tona ulaştı. Ülke genelinde üretim payımız yüzde 3'ten yüzde 27 olarak güncellendi ve ülke sıralamışında ilimiz 1. sıraya yerleşti. Fasulyede 2020 yılında 24 bin dekar ekim alanı ve 6 bin 550 ton üretim ile ülkemizde 6. iken, 2022 yılında yaklaşık 30 bin dekar ekim alanı ve 8 bin 500 ton üretimle, ülkemizde üretilen kuru fasulyenin yüzde 3'ünü üretmiş olduk. Nohut da 2020 yılında 95 bin dekar ekim alanında yaklaşık 10 bin ton üretim ile 16 sırada iken, 2022 yılında bakanlığımız, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin de katkılarıyla ekim alanı 138 bin dekara ulaştı. Bu alanda 16 bin 210 ton üretim yapıldı ve 16. sıradan 9 sıraya yükseldi. Bu başarımızda katkı sağlayan Bakanlığımıza, başta Büyükşehir olmak üzere projemize destek veren ilçe belediyelerimize de huzurunuzda bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Milli Savunma Bakanı ve Kayseri 1'inci Sıra Milletvekili Adayı Hulusi Akar ise, “Kayseri'nin son yıllarda yaptığı başarılarla gerçekten ne kadar övünseniz, ne kadar övünsek az. Kayseri'mizin müteşebbis olduğunu, iş konusunda ne kadar başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizler de tarım konusunda yaptığınız başarılarla gerçekten göğsümüzü kabarttınız. Bundan dolayı ben hepinizi tebrik ediyorum. Bundan sonra yine el birliği ile çalışmak suretiyle devletimiz ve milletimiz omuz omuza, burada tarım müdürümüzün koordinasyonunda, valimizin, belediye başkanımızın katkıları ile inşallah çok daha önemli işler yapılacak” diye konuştu.

Depreme de dikkat çeken Akar, Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu, bu konuda uyanık olunması gerektiğini ve yaşanan Kahramanmaraş depreminde devlet millet el ele üstün bir gayret ile yaraları sarmaya girişildiğini kaydetti.

Konuşmasında, savunma sanayiindeki yerlilik ve milliliğe değinen, Ankara'da keşif uydusunun uzaya fırlatılacağını ve terörle mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini, bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Akar, terörün kökünün kazınacağını vurguladı. Akar konuşmasının sonunda, seçimin yaklaştığını ve terör ile arasına mesafe koymayanlar ile mesafeli olduklarını paylaşarak, vatandaşlardan da bu noktada dikkatli davranmalarını talep etti.

Daha sonra Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile telefon görüşmesi yaparak, Kirişci'nin programa telefon bağlantısı ile katılmasını sağladı.

“Çiftçilerimiz tarım arazilerimizin bekçileridir”

Programa telefon ile bağlanan Bakan Kirişci, “Bütün Kayserili hemşehrilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Kayseri özelinde kent tarımı başlığı altında hayata geçirmek istediğimiz projelerimiz var. Onlardan bir tanesi de jeotermalin olduğu bölgelerde jeotermali kullanarak, endüstriye seralarda sebze üretimi gerçekleştirmektir. Böylelikle Kayserililerin kendi ihtiyaçlarını, sonrasında da fazlasını da komşu ve civar illere satışını yapmasını, hatta yurt dışına ihraç etmesini sağlamış olacağız. İşin hem istihdam boyutu hem üretim boyutu var. Hem de bir kentin kendine yeterliliği, ürünün tazeliği, lojistik maliyetlerinin minimuma inmesi gibi hususlarda büyük bir avantaj sağlamış olacağız. Kayseri'mizi bu konuda destekliyoruz. Vatanın bekçisi nasıl ki askeri cenahtaki yurt savunmasındaki görev alan kardeşlerimizse, bizim de tarım alanlarımızın, arazilerimizin de bekçileri çiftçilerimizdir. Ben de hepsinin terli alınlarından öpüyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çiftçilere tohumlarının dağıtımı yapıldı.