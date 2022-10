Bakan Kirişci: “Yaptığımız etkinliklerle Türkiye'de küçükbaş hayvancılık daha da gelişecek”

Dr. Vahit Kirişci, küçükbaş hayvan ve buğday dağıtım töreninde yaptığı konuşmasında, “Yaptığımız etkinliklerle Türkiye'de küçükbaş hayvancılık daha da gelişecek. 2002 yılında yaklaşık 32 milyon civarında olan küçükbaş hayvan popülasyonumuz, son rakamlara göre 59 milyona yaklaşmış durumda. Tabi ki hedefimiz 85 milyon nüfusumuz varsa, 85 milyona doğru bu hayvan varlıkları noktasında yürümek.” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından ‘Sera Gazı Emisyon Yoğunluğunun Azaltılması İçin Küçükbaş Hayvan Üretiminin Verimliliğinin Arttırılması Projesi çerçevesinde, Kayseri'de 30 aileye bin 140 koyun ve 60 koç olmak üzere toplam bin 200 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde bin 440 ton buğday ve 420 ton arpa dağıtıldı. Düzenlenen programa Dr. Vahit Kirişci, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, FAO Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, protokol üyeleri ve çiftçiler katıldı.

Küçükbaş konusunda gayret gösterilmesi gerektiğinin açık ve net olduğunu söyleyen Dr. Vahit Kirişci, “Burada üretimle ilgili önemli bir çalışmamız için bir aradayız. Bir tarafta FAO gibi sürekli ortak çalışmalarımızı yürüttüğümüz bir uluslararası organizasyon ve iş birliği ve diğer tarafta yine bakanlığımızın imkanlarıyla üreticimize 'Sen üret yeter' dediğimiz ve 'Her halükarda yanınızdayız' dediğimiz sloganımızın yerine getirilmesi. Burada her ikisini birlikte görüyoruz. Elbette büyükbaş hayvancılık bizim için yürütülmesi gereken bir faaliyet ama küçükbaş grubu Türkiye gibi ekolojisi ve kendi iklim yapısı dikkate alındığında mutlak suretle üzerinde daha fazla hassasiyetle durulması gereken bir hayvancılık grubu. Bizim burada koyun, keçi, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusundaki teşvikimiz, desteğimiz ki bunlar önemli. Bunların da daha önemli kılınması adına FAO'yla birlikte yürütülen yaklaşık 1.1 milyon dolarlık bir bütçesi olan bir proje. Bu da anlamlı ve kıymetli. Burada rakamın kendisinden çok bu iş birliğinin önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Ben eminim ki bu yapmış olduğumuz etkinlikler sayesinde ülkemizde küçükbaş hayvancılık daha da gelişecek, daha da artacak. 2002 yılında yaklaşık 32 milyon civarında olan küçükbaş hayvan popülasyonumuz, son rakamlara göre 59 milyona yaklaşmış durumda. Tabi ki hedefimiz 85 milyon nüfusumuz varsa, 85 milyona doğru bu hayvan varlıkları noktasında yürümek. Tıpkı 2002 yılında 9.9 milyon büyükbaş hayvanımız varken, bunun 18 milyona çıktığı gibi. Elbette yeterli değil. Özellikle küçükbaş konusunda daha fazla gayret göstermemiz gerektiği açık ve aşikar. Bu her 2 etkinlik inşallah hem bitkisel üretim tarafından hem de hayvansal üretim tarafından ülkemizin ve özelde de Kayserimizin daha da güçlenmesine vesile olacak” dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Biz aylar öncesinde Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle Sayın Bakanımızın talimatlarıyla başlamıştık. Ancak bugün Bakanımızın tekrar talimatlandırmasıyla bugün itibariyle ben Kayseri Valisi olarak son gücümüzle bu işe önem vereceğimizi arz etmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde kendilerine küçükbaş hayvancılığın verimliliğinin arttırılması konusunda güzel haberler vereceğiz. Biz toprağa aşık bir milletiz. Tarihin en eski dönemlerinden beri tarım yapan, hayvancılığı bilen ve bütün kayıtlarda tarım yaptığımız bilinmekte. Son dönemde tarımla ilgili yapılan atakla çiftçilere verilen özellikle teşvikler ve katkılardan dolayı biz çok mutluyuz. Çiftçilerimizle birlikte inşallah bizlere verilen teşviklerin karşılığını çalışma olarak azmimizi arttıracağımızın sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “İnşallah yapılacak olan bu çalışmanın berekete ve hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Burada Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle iş birliği halinde adeta çiftçimizin, hayvancılık yapan kardeşlerimizin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ne gerekiyorsa onu yapma yolunda irade gösteriyoruz. Allah'a şükürler olsun bu sene itibariyle tam 100 milyon TL'ye ulaşan bir anlayış içerisinde tohum desteği ya da diğer çalışmalarımız ile tarım ve hayvancılığa yaptığımız çalışmaları üreticilerimiz takip ediyorlar ve bizlere, sizlere bu fırsat verildiği için dua ediyorlar” dedi.

Konuşmaların ardından çiftçi ailelere küçükbaş, buğday ve arpa dağıtımı yapıldı.