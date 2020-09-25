Bakan Koca: “Kayseri'de vaka sayıları gerilemeye başladı”

Dr. Fahrettin Koca, Kayseri İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile online video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Ankara, Kayseri, Konya, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum İl Sağlık Müdürleri ile ayrı ayrı toplantı yapan Sağlık Bakanı Koca, salgının seyri, hasta ve taşıyıcı tespit çalışmaları, tedavi yöntemleri ve alınması gereken ek tedbirler hakkında il bazında değerlendirmelerde bulundu. İl il yapılan değerlendirmelerin ardından filyasyon çalışmaları ve planlanan ek tedbirler hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, toplantının Kayseri bölümünde, Kayseri'nin virüsle mücadelede iyi bir organizasyon örneği göstererek kısa sürede toparlandığına dikkat çekti. Bakan Koca; “Rehavete kapılmadan, aynı disipline duruşla çalışmalara devam edilmesi gerekmekte. Tehdit henüz geçmiş değil. Kayseri'deki vaka sayılarımız her ne kadar gerilemeye başlasa da tedbirleri elden bırakmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Korona virüsle olan mücadeleye yorulmadan aynı hızla çalışarak devam edileceği vurgusu yapan İl Sağlık Müdürü Benli ise; “Bakanlığımız Saha Koordinatörleri ile beraber pandemi sürecini değerlendirerek, yaptığımız planlama ve organizasyonlarla sürec kontrol altına almaya çalışıldı. Aile sağlığı merkezlerinin yanına kurduğumuz 4 adet numune alma çadırı ve ek filyasyon ekiplerimizin göreve başlamasıyla evde, yerinde numune sayılarını arttırıp salgını sahada baskılamayı amaçladık. Ayrıca laboratuvar test sürelerini kısaltarak, iyi durumdaki pozitif vakaların evlerinde ilaç tedavisiyle takip edilmesi planlandı. Geldiğimiz aşamada yapılan filyasyon çalışmalarının ve verilen sağlık hizmetinin kalitesini arttırmak üzere yoğun bir gayret sarf etmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.