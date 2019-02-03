Bakan Kurum'dan Başkan Çolakbayrakdar'a tam destek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocasinan Bölgesinde yürütülen ve planlaması yapılan kentsel dönüşüm alanlarını inceleyerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a kentsel dönüşümle ilgili yapılacak tüm çalışmalarda destek olacakları sözünü verdi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere önceki gün Kayseri'ye gelen Bakan Kurum, Kocasinan bölgesinde yürütülen kentsel dönüşüm alanlarını inceleyerek Başkan Çolakbayrakdar'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kocasinan'da yapılacak dönüşüme tam destek olacaklarını belirten Bakan Kurum, Oruç Reis, Sancaktepe, Boztepe; Yeşil Mahallelerinde ilk etapta TOKİ ile 500 konutluk rezerve alanı üreteceklerini belirterek; “Bu alanda az katlı, özümüzü, kültürümüzü yansıtan bir projeyi bu alanda yürüteceğiz. Argıncık Mahallemiz 3 milyon metrekarelik bir alanda riskli binaların bulunduğu bir alan. Bu alanda kentsel dönüşüme başlıyoruz. 2019 yılında başlamak üzere vatandaşlarımıza sunacağız ve 2023 yılında bitireceğiz. Yunus Emre Mahallemizde Kocasinan Belediyemiz kentsel dönüşüm projesini başlattı. Burası 1 milyon 250 bin metrekarelik bir alan. Belediyemiz başladığı etapları bitirdikten sonra bu alanda TOKİ az katlı bir örnek proje yapacak. Ayrıca tüm ülkemizde sosyal konut uygulamamız var. Sanayide çalışan, emekli, alt gelir grubumuza verilmek üzere 500 konutu Kayseri'de de kura sistemiyle vatandaşlarımıza sunacağız" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Bakan Murat Kurum'a, Kocasinan'da devam eden ve yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Bakan Kurum ile birlikte Oruç Reis Mahallesi'nde dönüşüm alanını inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kentsel Dönüşüm Projeleri tamamlandığında Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak" dedi. Kocasinan Belediyesi'nin yürüttüğü ve 7'den 70'e herkesin mutlu olduğu Kentsel Dönüşüm Projeleri büyük bir hızla devam ederken bir yandan da dönüşüme yeni çalışmalar ekleniyor. Bu çerçevede Oruç Reis Mahallesi'nde Kentsel Dönüşüm Projesinin planlandığı alanı Bakan Kurum ve beraberindekilerle inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Oruç Reis Mahallesi'nde 97 bin 500 metrekare alanda yapılacak olan kentsel dönüşümün örnek bir dönüşüm olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Dönüşümle birlikte burası rekreasyon alanı, sosyal donatı ve park gibi yaşam alanlarıyla model olacak ve Kayseri'nin yeni yüzü olacak. Oruç Reis Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm; Sancaktepe, Boztepe, Yeşil ve Hilal Mahallelerini de etkileyecek. İnşallah buradan başladığımız proje, bu bölgenin değişim ve dönüşümün önünü açacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle güzel çalışmaya imza atacağız” ifadelerini kullandı. “Hedefler doğrultusunda adım adım Kocasinan'ı geleceğe hazırlıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin çehresinin değiştiğine dikkat çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kocasinan'ımıza, Kayseri'mize daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükselten hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz ve bu çerçevede vatandaşlarımızın mutluluğu ve huzurunu esas alarak, hafta içi- hafta sonu demeden çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm ve diğer alanlardaki yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yapmış olduğumuz yatırımlar ve hizmetlerle ilçemiz, büyük bir değişim ve gelişim yaşıyor. Özellikle Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında hem devam eden hem de yeni başlayacak olan çalışmalarımız var. Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımız, vatandaşlarımız tarafından takdir ediliyor ve büyük bir teveccüh gösteriliyor. Çünkü kentsel dönüşümü bizler aslında bir sosyal dönüşüm olarak görüyor ve vatandaşlarımızın rızası doğrultusunda dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak yaklaşık 4 yıldır yürüttüğümüz ve hayli yol aldığımız dönüşüm çalışmalarında bütün hedefimiz; vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu olmalarını sağlamaktır. İlçemiz, yenilenen yüzü ile birlikte 7'den 70'e herkesin yaşamak istediği bir bölge haline gelecek.”

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan da kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında Kocasinan, daha da güzelleşecek ve yenilenecek. Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak” diyerek sözlerini noktaladı.