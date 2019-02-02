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Bakan Kurum'un Kayseri temasları

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin Erkilet Mahallesindeki çalışmalarını inceledi ve Mobilyakenti ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin Erkilet Mahallesindeki çalışmalarını inceledi ve Mobilyakenti ziyaret etti.


Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ'nin Erkilet Mahallesindeki çalışmalarını inceledi ve Mobilyakent ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.


Bakan Kurum'a, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Palancıoğlu eşlik etti.

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