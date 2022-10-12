Bakan Özer, Kocasinan'da ortaokul öğrencileriyle bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bir dizi açılış için Kayseri'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Kocasinan Belediyesi ve hayırsever Osman Ulubaş işbirliğiyle Yenişehir Mahallesi'ne kazandırılan Sümer Ortaokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Yapılan yatırımlardan çok memnun kaldıklarını belirten Bakan Özer'in hizmetlerden dolayı teşekkür ettiği Başkan Çolakbayrakdar ise, “Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir” dedi.

Okulda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, projelerden ve modern okuldan dolayı çok memnun kaldıklarına dikkat çekerek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Gençleri ve çocukları yarınlara taşıyacak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar ise, “Hayırseverimiz Osman Ulubaş amcamız ve Kocasinan Belediyesi işbirliğiyle Yenişehir Mahallemize bir anaokulu, bir ortaokul ve birde modern spor salonu kazandırdık. Çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim alabilmeleri için hem fiziki hem de çevre düzenlemeleriyle daha konforlu ortamlar sunuyoruz. Birçok mahallemizin okul ve okulun çevre düzenleme ihtiyaçlarını, hayırseverlerimizin işbirliğiyle gücümüz yettiği kadar bizler karşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız pozitif ayrıcalıklı olduğundan onların ihtiyaçlarına çözümle üretiyoruz. Yüzlerce proje yaparak, yüzlerce projeyi hayata geçiriyoruz. Ama bunların içerisinden en önemlisi çocuklarımız ve gençlerimiz için yaptırımız projelerdir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir.”