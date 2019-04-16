Bakan Özhaseki, Başkan Çolakbayrakdar'a başarılar diledi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Önceki Dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ı ziyaret edip, başarılar diledi.

Özhaseki'yi belediye hizmet binasında ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Özhaseki, merkez ilçede seçilen belediye başkanlarını ziyaret edip, başarılar dilediklerini belirterek, “Kayseri'de yıllardır devam eden iyi bir belediyecilik anlayışı tüm Türkiye'ye örnek gösterilmektedir. Allah'a şükür şehrimizde birçok iş iyiye gidiyor. Şehircilik anlamında bakıldığı zaman da Türkiye'deki şehirler içerisinde en planlı ve en gelişmeye açık birkaç şehir varsa en başında Kayseri'miz var. 31 Martta Cumhur İttifakı ile beraber olmanın bereketiyle arkadaşlarımız yeniden iş başına geldiler. Ahmet Bey yaklaşık 4 yıldır Kocasinan Belediye Başkanlığını sürdürmekteydi ve bir tecrübe de kazandı. Yeni dönemde de inşallah yapacaklarıyla Kayseri ve Kocasinan halkının dualarını almaya devam eder. Bize de düşen ne olursa belediyelerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında elimizden geleni yaparız. Nihayetinde önemli olan hizmettir ve giderken de hoş seda bırakabilmektir. İnşallah başkanlarımızın her biri de başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Ahmet Başkanın da bu prensiplere uyarak güzel işler yapacaktır diye ümit ediyorum. Yeniden seçilmesinden dolayı kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çolakbayrakdar ise “İnşallah devir aldığımız bayrağı daha yukarılara çıkartarak kubbede hoş bir seda bırakacak şekilde hizmetler yapıyoruz. Modern ve marka şehri olan Kayseri'mizi inşallah ismini daha iyi şekilde taşıyacak hizmetler yaparız. Kocasinan'ımızı daha da güzelleştirmek ve değiştirmek için yoğun gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.

Özhaseki'ye ziyareti sırasında Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti.