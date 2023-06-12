Bakan Özhaseki, Togg kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için geldiği Kayseri'de Türkiye'nin yerli otomobili Togg T10X'in sürücü koltuğuna geçerek memleketini turladı.

Bakan Özhaseki, Togg T10X ile ilk sürüş deneyimini memleketi Kayseri'de gerçekleştirdi. “Ya Allah Bismillah” diyerek aracı çalıştıran Bakan Özhaseki, Togg'un güzel, rahat ve süratli bir araba olduğunu dile getirdi.

Özhaseki, “Elektrikli araç olunca egzoz gazı denen bir dert olmuyor. Dışarıdaki yayalar da rahatsız olmuyor. Madem devletimiz böyle bir imkan verdi, bundan sonra TOGG ile devam edelim” dedi.

Togg'u üretmenin uzun yıllar süren bir hasret olduğunu belirten Özhaseki, “Rüyalarımızı süsleyen bir dünya markasını çıkarmış olmanın haklı kıvancı, gururu çok şükür insanın içini okşuyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.