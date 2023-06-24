Bakan Özhaseki'den Develi'ye araç desteği

Develi'nin ihtiyaçlarına her zaman duyarlı olan ve her daim destekçisi olan Bakan Mehmet Özhaseki'ye ASM hibe etmesinden dolayı teşekkür eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “Belediyemizin böyle bir araca ihtiyacı olduğunu bildirir bildirmez, belediyeciliğin duayen ismi kıymetli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki hemen talebimizi karşılayarak bizlere destek sağladı. Hiçbir zaman bizi boş çevirmeyen Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin destekleriyle bizler de Develimiz için hizmetler üretmeye devam edeceğiz” dedi.