Bakan Özhaseki'ye Büyükşehir'de coşkulu karşılama

Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Bakan Özhaseki, Büyükşehir Belediyesi önünde bando takımının marşları, Türk bayrakları ve meşaleler ile coşkuyla karşılandı.

Bir dizi ziyaretler çerçevesinde memleketi Kayseri'ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Bakan Özhaseki'ye AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Ali Hasdal, genel müdürler ve daire başkanları eşlik etti. Başkanlık girişinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi çiçekler ve Türk bayrakları ile coşkulu bir şekilde karşılayan Başkan Büyükkılıç, daha sonra belediye bahçesinde bir süre vatandaşlarla ve belediye personeli ile sohbet etti.

“ŞEHRİMİZE HOŞ GELDİNİZ, ŞEREF VERDİNİZ”

Bakan Özhaseki ve beraberindeki heyeti başkanlık makamında ağırlayan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Yuvanıza hoş geldiniz. Bakanlığınız ile tecrübe ve başarılarınızın devamını diliyorum. Cenab-ı Allah, hem şehrimize, hem ülkemize hayırlı hizmetlere vesile kılsın diye dua ve temennide bulunuyorum” dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, Bakan Özhaseki'nin tecrübelerinden yararlanarak daha güzel hizmetler etmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret ettikten sonra, Cuma namazımızı eda ettikten sonra, Valiliğimize ardından da Kayseri Büyükşehir Belediyemize uğramak suretiyle bizleri onurlandırdınız. İnşallah daha güçlü bir şekilde Kayseri'mize hep beraber el ele, gönül gönüle sizlerle, milletvekillerimizle, 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle dayanışma içerisinde daha güzel hizmetler yapacağız. Sizin desteğinizden, tecrübenizden yararlanarak sürdüreceğimize inanıyoruz. Şeref verdiniz, hoş geldiniz.”

“KAYSERİ'DEKİ BELEDİYECİLİK BİR NOKTADA ZİRVE OLDU”

Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Bakan Özhaseki ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni ikinci kez bakan olarak ziyaret eden Bakan Özhaseki, “Bugün bu makama ikinci kere bakan olarak geliyorum. Allah utandırmasın diye tabi ki dua ederek sözlerime başlıyorum. Haliyle yıllardır süren Kayseri'deki belediyecilik bir noktada zirve oldu. Birçok şehrimize de örnek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'da bizlerin de Kayseri'de başlatmış olduğu hizmet belediyeciliği bir kavramla yola çıktığımız, iyi niyetle gayret ettiğimiz ortam bugün ete kemiğe büründü, güzel işler olarak karşımıza çıktı” diye konuştu.

“KAYSERİ'Yİ UNUTMADIM, ZATEN UNUTMAM MÜMKÜN DEĞİL”

Kayseri'yi unutmasının mümkün olmadığını ifade eden Özhaseki, “Bugün Kayseri Türkiye'de parmakla gösterilen bir şehir haline geldi. Çok çalıştık, çok gayret ettik. Çok şükür bugünlerde Kayseri buraya kadar geldi. Naçizane bugün geldiğimiz nokta itibariyle de elbette ben Kayseri'yi unutmadım, zaten unutmam mümkün değil. Ama bundan sonra da zaten yapılan hizmetleri arkadaşlarımızla birebir takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayseri'de AK Parti'nin 5 milletvekili olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, 6'ncı milletvekilinin de kendisi olacağını öte yandan Cumhur İttifakı'ndan iki milletvekili ile toplam 8 milletvekili olarak bakılabileceğini dile getirdi.

Özhaseki konuşmasının sonunda “İnanıyoruz ki insan o dur ki bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser” diyerek bu inançla çalışmalarını sürdüreceklerini paylaştı.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ'TAN BAKAN ÖZHASEKİ'YE “YATIRIM” SUNUMU

Konuşmaların ardından, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilirken, Bakan Özhaseki şeref defterini de imzaladı. Başkan Büyükkılıç, ziyarette Bakan Özhaseki'ye Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ve yapılmakta olan vizyon ve prestijli projelerin sunumunu gerçekleştirdi.