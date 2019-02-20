Bakan Pekcan Büyükşehir'de

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret etti. Başkan Çelik, Bakan Pekcan'a Kayseri ekonomisini büyütmek için yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik ayrıca Ticaret Bakanı Pekcan'a ticaretin ilk belgelerinden olan ve Kültepe'den çıkarılan 6 bin yıllık kil tabletin replikasını hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ı Başkanlık girişinde karşıladı. Bakan Pekcan'ın ziyaretine Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, DEİK Başkanı Nail Olpak, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve oda başkanları katıldı.

Ziyarette Başkan Mustafa Çelik, Kayseri ile ilgili bir sunum yaptı. Kayseri'nin tarihi ve bugünü hakkında bilgiler veren Başkan Çelik, Büyükşehir yatırımları, ilçelere ekonomik destek paketleri, esnafa verilen katkılar, ekonomiyi büyütecek projeler, Kayseri'nin tanıtılmasına yönelik çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ziyarette ayrıca Başkan Mustafa Çelik, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a dikkat çekici bir hediye takdim etti. Kültepe'deki kazı çalışmalarında çıkarılan kil tabletin replikasını Bakan Pekcan'a veren Başkan Mustafa Çelik, tabletin 6 bin yıl önce bir kadın tüccar olan Madawada'nın yapmış olduğu alacak senedi olduğunu söyledi. Ticaret Bakanı Pekcan da ticaretin ilk belgelerinden olan tableti ilgiyle inceledi.