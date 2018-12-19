Bakan Soylu'dan Başkan Akay'a plaket

Ankara'da Anadolu Yayıncılar derneği tarafından düzenlenen 4. Anadolu Medya ödülleri töreninde, Yılın Milli Markalarından olan Kayseri Şeker adına Başkan Akay'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından plaket takdim edildi.

Tören esnasında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylunun elinden böyle bir plaketi almak bizler için onurdur. Anadolu Yayıncılar derneğinin bu başarılı organizasyonundan dolayı başta Dernek Başkanı Sinan Burhan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Akay 2018 yılındaki Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının kampanya çalışmaları ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi; "Kayseri şeker Kayserinin üreten güçlerinden bir tanesidir. Tarımda, çiftçinin ortak olduğu ve çiftçinin kendi öz malı olan bir kuruluştur.

Kayseri Şeker'in bu üretim gücü Türkiye'ye katkı sağlıyor. Özellikle bu sene şeker fabrikalarının özelleştirmesi konusunda Turhal şeker Fabrikasını alarak önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Turhal Şeker Fabrikasında da başarılı bir çalışma ortaya koyuyoruz.

Anadolu Yayıncıları Anadolu'nun üretim gücüne de. Önemli destek veriyorlar onun için onlara da huzurunuzda teşekkür ediyorum başarılar diliyorum."