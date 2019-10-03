Bakan Turhan:”Kayseri'ye hak ettiği projeleri tahsis edeceğiz”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Kayseri'yi ziyaret etti. Her iki Bakanın katılımıyla Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir toplantı gerçekleştirildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin projeleriyle ilgili brifing verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, hızlı tren projesi, havaalanının genişletilmesi ve Belsin-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Erkilet Havaalanı'nda karşıladı. Karşılamada Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke yer aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile birlikte Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Kayseri'ye geldi. Her iki bakanlığa bağlı çok sayıda genel müdür de Kayseri'deydi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Bakan Mehmet Cahit Turhan ve Bakan Hulusi Akar'a karşılamanın ardından bir brifing verdi. Brifinge, ilçe belediye başkanları ve meslek odalarının başkanları da katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ulaşım projeleriyle ilgili detaylı bir sunum yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın katılımıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bir de toplantı gerçekleştirildi. Fuar alanı içerisindeki KAYTUR tesislerinde yapılan toplantının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erkilet Havaalanı, şehir içi ulaşımı, hızlı tren projesi ve karayolları projeleriyle ilgili bilgi aldıklarını belirten Bakan Turhan, “Kayseri'ye hak ettiği projeleri en kısa sürede tesis etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Hızlı trenle ilgili ihale hazırlık çalışmalarının devam ettiğini ve hedeflerinin 2023 yılı olduğunu ifade eden Bakan Turhan, “Havaalanının genişlemesiyle ilgili de bilgi aldık. Yeni pist yapılması konusunda çalışmalar yapıldı ve önümüzdeki günlerde başlayacağız” dedi. Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı konusunda da açıklamalar yapan Bakan Turhan, “Cumhurbaşkanımız yatırım programına alınması konusunda gerekli onayı verdi. Biz de önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız ve hızlı bir şekilde tamamlayacağız” diye konuştu.