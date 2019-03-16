Bakan Yardımcısı Aksu Develi'de

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye gelen Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu Develi ilçesini ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Aksu'yu, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Ak Parti Develi İlçe Başkanı Osman Turan, MHP İlçe Başkanı Yunus Özer, meclis üyesi adayları ve vatandaşlar karşıladı.

Aksu, ilçe meydanında vatandaşla sohbet etti ve vatandaşlardan 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Mehmet Cabbar'a dua ve destek istedi.