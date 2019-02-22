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Bakan Yardımcısı Aksu'dan Kayseri'ye ziyaret

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy bir takım ziyaretler için Kayseri’ye geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Altunsoy bir takım ziyaretler için Kayseri'ye geldi.


Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Kayseri ziyaretinin ilkini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yaptı. İdari binayı gezen Aksu Personeller ile selamlaştıktan sonra makam odasına geçerek İl Müdürü Eskici ve Şube müdürleri ile toplantı düzenledi.


Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu devam eden Kayseri programında Güreş Eğitim Merkezini ziyaret ederek Güreşçiler ile bir araya geldi. Daha sonrasında Aksu Kadir Has Şehir Stadyumu başta olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Tesisleri ve Yurtları gezerek bir takım incelemelerde bulundu.


Bakan Yardımcısı Sinan Aksu Kayseri Ziyaretinde Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret ederek Spor yatırımları ve Kayseri'de yapılması planlanan öğrenci yurdu ile ilgili istişarelerde bulundu.

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