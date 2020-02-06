Bakan Yardımcısı Aksu'dan şehidin baba evine ziyaret

Protokol üyeleri, Hakkari'nin Çukurca İlçesinde şehit düşen Çomaklı Develili Özgür Çelik'in baba evine ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı il ve bölge müdürleriyle birlikte Hakkari'nin Çukurca İlçesinde şehit düşen Çomaklı Mahallesinden hemşerimiz sözleşmeli er Özgür Çelik'in baba evine ziyarette bulundu.

Acılı aileyle kederlerini paylaşıp taziye dileklerini ileten Bakan Yardımcısı Aksu “Peygamberlere komşu olacak mertebe olan şehitlikle taçlanan Özgür kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Şüheda kanıyla sulanan bu aziz topraklarda huzur içerisinde yaşayabiliyorsak bunun en büyük teminatı kahraman Mehmetçiğimizdir. Bizler Develililer olarak şehidimizle iftihar ediyoruz. İnşallah yarın Cuma Namazının ardından şehidimize ve Develimize yakışır bir törenle şehidimizi rahmet-i Rahman'a uğurlayacağız” dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu şehidin baba evine ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle birlikte Develi Belediyesini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.